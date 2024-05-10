Орбан: Венгрия планирует сотрудничать с Китаем в ядерной энергетике

Венгрия заинтересована в сотрудничестве с Китаем в области мирного использования ядерной энергии.

Венгрия заинтересована в сотрудничестве с Китаем в области мирного использования ядерной энергии.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на встрече с журналистами после переговоров в Будапеште с председателем КНР Си Цзиньпином.

Глава правительства отметил, что Венгрия рассчитывает не только на приток дополнительных инвестиций из КНР, но и на использование передовых китайских технологий, в том числе в новых областях сотрудничества между двумя странами. В связи с этим он напомнил, что "Венгрия уже более 50 лет развивает у себя ядерную энергетику". "В следующие десятилетия она будет давать от 60 до 70% всей электроэнергии, вырабатываемой в стране", - отметил премьер.

По итогам переговоров, состоявшихся в Будапеште, стороны подписали 18 различных документов, в том числе соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.

Как пояснил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, с правительством КНР была достигнута договоренность о разработке "программы сотрудничества для всей атомной отрасли". По его словам, это поможет им "использовать самый дешевый, безопасный и эффективный способ производства электроэнергии", спрос на которую будет расти во всем мире. "Те страны, которые обладают серьезными ядерными мощностями, будут в хорошем положении и в безопасности", - заключил глава МИД.