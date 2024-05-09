NBC: В США примут меры по сокращению числа нелегальных пересечений границы

Администрация президента США Джо Байдена примет меры по сокращению количества нелегальных пересечений границы.
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По их информации, нововведения разрабатывались несколько месяцев, они коснутся в первую очередь тех, кто не имеет права на получение убежища после пересечения южной границы из-за судимости или представляет угрозу нацбезопасности. В некскольких случаях процесс получения убежища может занимать годы, и предлагаемые меры призваны существенно сократить этот срок для тех, кто имеет на это право.
Ожидается, что новые правила могут быть вскоре опубликованы Министерством внутренней безопасности США.