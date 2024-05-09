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NBC: В США примут меры по сокращению числа нелегальных пересечений границы

NBC: В США примут меры по сокращению числа нелегальных пересечений границы Администрация президента США Джо Байдена примет меры по сокращению количества нелегальных пересечений границы.
Другие страны
9 мая 2024 г. 22:26
NBC: В США примут меры по сокращению числа нелегальных пересечений границы

Администрация президента США Джо Байдена примет меры по сокращению количества нелегальных пересечений границы.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По их информации, нововведения разрабатывались несколько месяцев, они коснутся в первую очередь тех, кто не имеет права на получение убежища после пересечения южной границы из-за судимости или представляет угрозу нацбезопасности. В некскольких случаях процесс получения убежища может занимать годы, и предлагаемые меры призваны существенно сократить этот срок для тех, кто имеет на это право.

Ожидается, что новые правила могут быть вскоре опубликованы Министерством внутренней безопасности США.

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