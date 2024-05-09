СМИ: Германия закупит у США три РСЗО HIMARS для поставки в Украину

Министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Соединенные Штаты заявил, что Германия закупит у США три реактивные системы залпового огня HIMARS. Предполагается, что они будут получены от Вооруженных сил США и доставлены в Украину.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Соединенные Штаты заявил, что Германия закупит у США три реактивные системы залпового огня HIMARS. Предполагается, что они будут получены от Вооруженных сил США и доставлены в Украину.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал NTV.

По его информации, Писториус также заверил США в готовности Германии взять на себя больше ответственности за безопасность в Европе и мире. В то же время глава Минобороны ФРГ призвал власти США не ослаблять совместных усилий в Европе.

"Мы оба будем продолжать сотрудничать как близкие партнеры, как союзники, как друзья. Это как никогда важно в мире, и я уверен, что вместе мы сможем многого достичь", - сказал Писториус на встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином.