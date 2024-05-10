В ФРГ заявили, что большинство военных страны к 2025 году переведут под командование НАТО

Большая часть военнослужащих Бундесвера (ВС ФРГ) к 2025 году будет переведена под командование НАТО, около 35 тыс. из них будут иметь два высших уровня готовности.

Большая часть военнослужащих Бундесвера (ВС ФРГ) к 2025 году будет переведена под командование НАТО, около 35 тыс. из них будут иметь два высших уровня готовности.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

"Безопасность наших союзников - это наша безопасность. Поэтому к следующему году большая часть военных Бундесвера будет передана под командование НАТО, и примерно 35 тыс. из них будут иметь два высших уровня готовности", - сказал Писториус, выступая с программной речью в Университете Джонса Хопкинса в США. "Наше особое внимание по-прежнему уделяется защите наших союзников на восточном фланге НАТО. От Крайнего Севера до Балкан, от Балтийского моря до Средиземного моря мы направляем значительные ресурсы на обеспечение безопасности союзников и НАТО в целом", - подчеркнул министр.

Он отметил, что Германия наращивает присутствие Бундесвера на восточном фланге НАТО. В этой связи Писториус напомнил о размещении в Литве на постоянной основе бригады ВС ФРГ. "Это беспрецедентный случай в истории Германии", - сказал министр. "Вместе с нашими союзниками мы посылаем четкий сигнал Путину: если какой-нибудь российский солдат ступит на территорию союзников, мы будем защищать каждый ее дюйм", - заявил глава Минобороны ФРГ.