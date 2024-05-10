О нас

В ФРГ заявили, что большинство военных страны к 2025 году переведут под командование НАТО

В ФРГ заявили, что большинство военных страны к 2025 году переведут под командование НАТО Большая часть военнослужащих Бундесвера (ВС ФРГ) к 2025 году будет переведена под командование НАТО, около 35 тыс. из них будут иметь два высших уровня готовности.
Другие страны
10 мая 2024 г. 03:34
В ФРГ заявили, что большинство военных страны к 2025 году переведут под командование НАТО

Большая часть военнослужащих Бундесвера (ВС ФРГ) к 2025 году будет переведена под командование НАТО, около 35 тыс. из них будут иметь два высших уровня готовности.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

"Безопасность наших союзников - это наша безопасность. Поэтому к следующему году большая часть военных Бундесвера будет передана под командование НАТО, и примерно 35 тыс. из них будут иметь два высших уровня готовности", - сказал Писториус, выступая с программной речью в Университете Джонса Хопкинса в США. "Наше особое внимание по-прежнему уделяется защите наших союзников на восточном фланге НАТО. От Крайнего Севера до Балкан, от Балтийского моря до Средиземного моря мы направляем значительные ресурсы на обеспечение безопасности союзников и НАТО в целом", - подчеркнул министр.

Он отметил, что Германия наращивает присутствие Бундесвера на восточном фланге НАТО. В этой связи Писториус напомнил о размещении в Литве на постоянной основе бригады ВС ФРГ. "Это беспрецедентный случай в истории Германии", - сказал министр. "Вместе с нашими союзниками мы посылаем четкий сигнал Путину: если какой-нибудь российский солдат ступит на территорию союзников, мы будем защищать каждый ее дюйм", - заявил глава Минобороны ФРГ.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
8 мая 2024 г. 12:32
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
6 мая 2024 г. 10:22
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
6 мая 2024 г. 09:05
Шарифов: Правительство может привлечь средства в АБР для железнодорожной инфраструктуры 
Шарифов: Правительство может привлечь средства в АБР для железнодорожной инфраструктуры 
4 мая 2024 г. 18:42
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
4 мая 2024 г. 15:32
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
4 мая 2024 г. 13:28
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении Дня матери
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении "Дня матери"
3 мая 2024 г. 12:30
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
3 мая 2024 г. 12:16
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
2 мая 2024 г. 17:49
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
2 мая 2024 г. 13:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi