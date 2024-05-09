В Госдепе считают нужным провести расследование в связи с протестами в Грузии

США считают необходимым провести расследование обстоятельств применения силы к участникам протестов против законопроекта об иноагентах в Грузии.

США считают необходимым провести расследование обстоятельств применения силы к участникам протестов против законопроекта об иноагентах в Грузии.

Как передает Report , об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы глубоко обеспокоены мерами в отношении протестующих против законопроекта и действий по его утверждению. Мы в курсе сообщений о росте числа случаев притеснения и применения физической силы к представителям гражданского общества, оппозиционным активистам и журналистам. Мы осуждаем это и призываем немедленно провести полноценное расследование", - заявил он.

По словам Миллера, США готовы продолжать взаимодействие с Грузией. "Но грузинское правительство должно для этого сменить курс", - подчеркнул он.