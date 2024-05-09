О нас

В Госдепе считают нужным провести расследование в связи с протестами в Грузии

В Госдепе считают нужным провести расследование в связи с протестами в Грузии США считают необходимым провести расследование обстоятельств применения силы к участникам протестов против законопроекта об иноагентах в Грузии.
Другие страны
9 мая 2024 г. 23:42
В Госдепе считают нужным провести расследование в связи с протестами в Грузии

США считают необходимым провести расследование обстоятельств применения силы к участникам протестов против законопроекта об иноагентах в Грузии.

Как передает Report, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы глубоко обеспокоены мерами в отношении протестующих против законопроекта и действий по его утверждению. Мы в курсе сообщений о росте числа случаев притеснения и применения физической силы к представителям гражданского общества, оппозиционным активистам и журналистам. Мы осуждаем это и призываем немедленно провести полноценное расследование", - заявил он.

По словам Миллера, США готовы продолжать взаимодействие с Грузией. "Но грузинское правительство должно для этого сменить курс", - подчеркнул он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
8 мая 2024 г. 12:32
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
6 мая 2024 г. 10:22
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
6 мая 2024 г. 09:05
Шарифов: Правительство может привлечь средства в АБР для железнодорожной инфраструктуры 
Шарифов: Правительство может привлечь средства в АБР для железнодорожной инфраструктуры 
4 мая 2024 г. 18:42
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
4 мая 2024 г. 15:32
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
4 мая 2024 г. 13:28
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении Дня матери
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении "Дня матери"
3 мая 2024 г. 12:30
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
3 мая 2024 г. 12:16
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
2 мая 2024 г. 17:49
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
2 мая 2024 г. 13:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi