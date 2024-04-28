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В Амстердаме на демонстрации задержаны более 100 экоактивистов

В Амстердаме на демонстрации задержаны более 100 экоактивистов Полиция Амстердама задержала более 100 экологических активистов из организации Extinction Rebellion, перекрывших одну из оживленных дорог в городе.
Другие страны
28 апреля 2024 г. 02:54
В Амстердаме на демонстрации задержаны более 100 экоактивистов

Полиция Амстердама задержала более 100 экологических активистов из организации Extinction Rebellion, перекрывших одну из оживленных дорог в городе.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NOS.

По данным вещательной корпорации, восемь автомобилей в двух местах перекрыли кольцевую дорогу, подвергнув риску жизни других участников движения. Активисты вышли на дорожное полотно возле бывшей штаб-квартиры банка ING и потребовали от финансового учреждения немедленно прекратить финансирование компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых. В ситуацию была вынуждена вмешаться полиция, которая задержала около 100 человек. Спустя два часа движение транспорта было возобновлено.

"Около 30 задержанных человек подозреваются в действиях, которые могли потенциально привести к дорожно-транспортным происшествиям, - отметил NOS. - Остальные задержаны за нарушение закона об общественных собраниях".

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