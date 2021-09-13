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В Нигерии за 8 месяцев похищено свыше 1 000 школьников

В Нигерии за 8 месяцев похищено свыше 1 000 школьников В Нигерии в январе-августе похищено свыше 1 000 школьников.
Другие страны
13 сентября 2021 г. 05:48
В Нигерии за 8 месяцев похищено свыше 1 000 школьников

В Нигерии в январе-августе похищено свыше 1 000 школьников.

Как передает Report со ссылкой на доклад Save the Children - международной организации, занимающейся защитой прав детей по всему миру, большинство этих детей все еще не нашли.

Правозащитники отмечают, что в 2020-2021 годах число атак на школы в Нигерии значительно возросло, многие школы пришлось закрыть, а система образования в стране была поставлена под "крайний риск".

Директор Save the Children в Нигерии Мерси Гичухи также выразила обеспокоенность атаками на школы в западно-африканской стране.

"Атаки на объекты системы образования можно расценивать как нападение на целое поколение",- считает представитель организации.

Она подчеркнула, что дети и женщины наиболее уязвимы во время подобных нападений.

"Это подвергает их более высокому риску травм, страха, гендерного насилия, физического и сексуального насилия", - подчеркнула Гичухи.

Из-за атак на школы в Нигерии многие дети вынуждены отказаться от дальнейшего обучения, сказала она.

В последние месяцы случаи похищения школьников фиксировались в штатах Бенуэ, Кадуна, Плато, Катсина и Замфара.

Многие школы и университеты были вынуждены приостановить обучение из-за атак.

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Версия на азербайджанском языке Nigeriyada səkkiz ayda 1 000-dən çox məktəbli oğurlanıb

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