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    В Нигерии в ДТП погибли не менее 20 человек

    17 человек погибли на месте, еще трое скончались в больнице

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Не менее 20 человек погибли в ДТП с участием автобуса недалеко от столицы Нигерии Абуджа.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Синьхуа.

    Авария произошла в воскресенье вечером. Автобус, рассчитанный на 16 пассажиров, перевозил 30 человек, когда водитель потерял контроль и врезался в грузовик. Как сообщил представитель полиции Умар Ибрахим, причиной трагедии стала перегруженность автобуса.

    По словам Ибрахима, 17 человек погибли на месте, еще трое скончались в больнице. Семь человек были госпитализированы.

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