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В Нигерии при нападении боевиков на церковь погибли 40 человек

В Нигерии при нападении боевиков на церковь погибли 40 человек Число погибших при нападении 5 июня боевиков на католическую церковь на юго-западе Нигерии составляет 40.
Другие страны
9 июня 2022 г. 19:57
В Нигерии при нападении боевиков на церковь погибли 40 человек

Число погибших при нападении 5 июня боевиков на католическую церковь на юго-западе Нигерии составляет 40.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на губернатора штата Ондо, на территории которого было совершено данное преступление.

По его словам, наряду с 40 убитыми еще 61 человек все еще находится в больнице в связи с полученными ранениями и травмами. Ранее власти сообщали о 22 убитых и 50 раненых.

Между тем в четверг под председательством президента Нигерии Мухаммаду Бухари в столице страны Абудже состоялось заседание Совета по вопросам безопасности, в котором приняли участие главы соответствующих служб, передал нигерийский телеканал Arise. По его завершении министр внутренних дел Нигерии Рауф Арегбесола заявил, что атака на церковь была проведена боевиками из террористической группировки "Исламское государство в Западной Африке".

"Совет весьма обеспокоен произошедшим в штате Ондо нападением, - подчеркнул министр. - Мы установили, что за атакой стоят члены ISWAP. Отдан приказ задержать их и передать в руки правосудию".

17.20

В Нигерии неизвестная вооруженная группировка взяла в заложники более 80 человек.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Инцидент произошел в деревне Квари, нападавшие грабили и сжигали дома. Затем они схватили и увезли в лес более 80 человек, в том числе детей и беременных женщин.

Очевидцы сообщили, что на деревню напали кочевники-скотоводы из народности фула, сожгли магазины и продовольственные склады. Они регулярно конфликтуют с другими местными жителями из-за доступа к воде и права на пользование землей.

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Версия на азербайджанском языке Nigeriyada 80-dən çox şəxs əsir götürülüb
Версия на английском языке Over 80 people taken hostage in Nigeria

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