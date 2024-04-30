О нас

Число заключенных во Франции достигло рекордных значений

Число заключенных во Франции достигло рекордных значений Численность заключенных в тюрьмах Франции побила рекорд, превысив 77 тыс. человек.
Другие страны
30 апреля 2024 г. 20:28
Число заключенных во Франции достигло рекордных значений

Численность заключенных в тюрьмах Франции побила рекорд, превысив 77 тыс. человек.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на данные министерства юстиции республики.

Как отмечает агентство, 1 апреля в местах лишения свободы содержались 77 450 человек, что на 4 370 больше, чем в апреле 2023 года. Речь идет о самом большом числе заключенных в истории Франции.

Некоторые тюрьмы переполнены на 200%. Из-за нехватки мест также резко увеличилось число людей, вынужденных спать на полу на матрасах.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) неоднократно осуждал подобное положение дел во французских тюрьмах. В июле прошлого года в ЕСПЧ заявили, что во Франции существует "хроническая проблема переполненных тюрем наряду с плохими условиями содержания и отсутствием целенаправленной работы по улучшению ситуации".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке French prisons overcrowded as inmate population hits unprecedented levels
Версия на азербайджанском языке Fransada həbsxanalar dolub, məhbus sayı tarixi rekord vurub

Другие новости из категории

Британия с сегодняшнего дня ввела проверки при ввозе ряда продуктов питания
Британия с сегодняшнего дня ввела проверки при ввозе ряда продуктов питания
30 апреля 2024 г. 19:51
Шри-Ланка планирует создать комитет по борьбе против коррупции в туристическом секторе
Шри-Ланка планирует создать комитет по борьбе против коррупции в туристическом секторе
30 апреля 2024 г. 19:20
Норвегия увеличит помощь Украине
Норвегия увеличит помощь Украине
30 апреля 2024 г. 19:12
В Дании отменили авиашоу из-за экономии средств вооруженных сил
В Дании отменили авиашоу из-за экономии средств вооруженных сил
30 апреля 2024 г. 19:00
UKTMO: В 170 километрах южнее йеменской Сокотры поступил сигнал тревоги
UKTMO: В 170 километрах южнее йеменской Сокотры поступил сигнал тревоги
30 апреля 2024 г. 17:20
Французы воспользуются выборами в Европарламент для выражения недовольства Макроном - ОПРОС
Французы воспользуются выборами в Европарламент для выражения недовольства Макроном - ОПРОС
30 апреля 2024 г. 17:14
В Лондоне из-за нападения мужчины с мечом пострадали пять человек
В Лондоне из-за нападения мужчины с мечом пострадали пять человек
30 апреля 2024 г. 16:05
Карл III вернулся к исполнению общественных обязанностей
Карл III вернулся к исполнению общественных обязанностей
30 апреля 2024 г. 15:06
Глава МИД Венгрии призвал усилить сотрудничество стран, выступающих за мир в Украине
Глава МИД Венгрии призвал усилить сотрудничество стран, выступающих за мир в Украине
30 апреля 2024 г. 14:51
Президент Чехии призвал к принятию евро в стране
Президент Чехии призвал к принятию евро в стране
30 апреля 2024 г. 14:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi