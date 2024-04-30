Число заключенных во Франции достигло рекордных значений

Численность заключенных в тюрьмах Франции побила рекорд, превысив 77 тыс. человек.

Численность заключенных в тюрьмах Франции побила рекорд, превысив 77 тыс. человек.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на данные министерства юстиции республики.

Как отмечает агентство, 1 апреля в местах лишения свободы содержались 77 450 человек, что на 4 370 больше, чем в апреле 2023 года. Речь идет о самом большом числе заключенных в истории Франции.

Некоторые тюрьмы переполнены на 200%. Из-за нехватки мест также резко увеличилось число людей, вынужденных спать на полу на матрасах.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) неоднократно осуждал подобное положение дел во французских тюрьмах. В июле прошлого года в ЕСПЧ заявили, что во Франции существует "хроническая проблема переполненных тюрем наряду с плохими условиями содержания и отсутствием целенаправленной работы по улучшению ситуации".