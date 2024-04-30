США и Британия нанесли очередной удар по объектам хуситов в Йемене

ВС США и Великобритании нанесли новый удар по йеменской провинции Эль-Ходейда, контролируемой хуситами из мятежного движения "Ансар Аллах".

ВС США и Великобритании нанесли новый удар по йеменской провинции Эль-Ходейда, контролируемой хуситами из мятежного движения "Ансар Аллах".

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его сведениям, нападению подверглись окрестности порта Рас-Иса в прибрежном районе Эс-Салиф. Телеканал не уточняет, какие последствия повлекла за собой эта атака.

После обострения конфликта в секторе Газа "Ансар Аллах" пригрозило, что будет атаковать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы совершают нападения на гражданские суда в Красном море и Аденском заливе. 25 апреля их лидер Абдель Малек аль-Хуси заявил, что "Ансар Аллах" атаковало уже в общей сложности 102 судна.

В ответ на действия хуситов американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. С 12 января ВС Великобритании и США стали регулярно наносить удары по военным объектам мятежников в различных провинциях Йемена.