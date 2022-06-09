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Более 80 человек взяли в заложники в Нигерии

Более 80 человек взяли в заложники в Нигерии В Нигерии неизвестная вооруженная группировка взяла в заложники более 80 человек.
Другие страны
9 июня 2022 г. 17:20
Более 80 человек взяли в заложники в Нигерии

В Нигерии неизвестная вооруженная группировка взяла в заложники более 80 человек.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Инцидент произошел в деревне Квари, нападавшие грабили и сжигали дома. Затем они схватили и увезли в лес более 80 человек, в том числе детей и беременных женщин.

Очевидцы сообщили, что на деревню напали кочевники-скотоводы из народности фула, сожгли магазины и продовольственные склады. Они регулярно конфликтуют с другими местными жителями из-за доступа к воде и права на пользование землей.

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Версия на английском языке Over 80 people taken hostage in Nigeria

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