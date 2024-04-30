Аргентинский конгресс одобрил ключевые реформы президента Милея

В Аргентине набирают обороты преобразования, инициированные президентом Хавьером Милеем. Нижняя палата конгресса большинством голосов утвердила пакет реформ, предложенный главой государства.

В Аргентине набирают обороты преобразования, инициированные президентом Хавьером Милеем. Нижняя палата конгресса большинством голосов утвердила пакет реформ, предложенный главой государства.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, депутаты делегировали Милею дополнительные полномочия в административной, финансовой и энергетической сферах. Это позволит президенту оперативно принимать решения по оптимизации управления и сокращению расходов.

Парламентарии также разрешили ликвидировать несколько десятков специализированных госфондов и начать процесс приватизации ряда государственных активов, включая авиакомпанию Aerolineas Argentinas, коммунальные предприятия, железнодорожные и почтовые компании.

"Одобрение ключевых положений реформы свидетельствует о растущем прагматизме Милея в переговорах с оппозиционным конгрессом. Имея лишь 15% мест в нижней палате, он сумел заручиться поддержкой промышленников из партии PRO и более умеренных фракций UCR и HpNP", - говорится в публикации.

Чтобы добиться этого, президенту пришлось пойти на ряд уступок, например, отказаться от плана по приватизации 41 компании, включая нефтегиганта YPF. Были исключены пункты о полномочиях Милея в сфере безопасности и правопорядка. Объем законопроекта сократился с 600 до 200 статей.

"Принятие реформ важно для роста деловой активности и привлечения инвестиций. Но наш курс на финансовую консолидацию неизменен, мы никогда не откажемся от жесткой бюджетной экономии", - отметил на встрече с бизнесменами министр экономики Луис Капуто.