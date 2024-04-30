Учения НАТО Swift Response пройдут в Румынии 5-24 мая

Около 2,3 тыс. румынских военнослужащих с 220 единицами боевой техники примут участие в многонациональных учениях Swift Response 24 командования сухопутных сил США в Европе и Африке (USAREUR-AF), которые пройдут с 5 по 24 мая.

Около 2,3 тыс. румынских военнослужащих с 220 единицами боевой техники примут участие в многонациональных учениях Swift Response 24 командования сухопутных сил США в Европе и Африке (USAREUR-AF), которые пройдут с 5 по 24 мая.

Как передает Report, об этом заявила пресс-служба Минобороны Румынии.

Всего в маневрах будет задействовано 5 тыс. военных и 320 единиц боевой техники из 7 стран НАТО и их партнеров. "Swift Response 24 - это учения воздушных десантников, - говорится в сообщении. - Их сценарий предусматривает захват оккупированной военной базы путем достижения превосходства в воздухе, высадки с парашютами союзных сил и проведения реальных стрельб на полигоне. На территории Румынии учениями будут руководить Вооруженные силы Германии в партнерстве с сухопутными силами Румынии при поддержке румынских ВВС".

"В рамках учений будет проведена одна из крупнейших операций по воздушному десантированию в Европе после Второй мировой войны с участием примерно 2 тыс. парашютистов из Германии, Испании, Нидерландов, Румынии, США и Франции, - подчеркивает Минобороны. - Главные эпизоды учений пройдут на 71-й авиабазе "Генерал Эманоил Ионеску" в городе Кымпия-Турзий, на полигоне Богата в Турде, в центре общевойсковой подготовки "Джетика" в Чинку и на полигоне в коммуне Штюка. Также будут использоваться объекты 90-й военно-транспортной базы "Командор-авиатор Георге Бэнчулеску" в Отопень, учебной авиабазы "Аурел Влайку" в Бобоке и аэропорта Банат в Карансебеше".

Для участия в учениях, отмечается в сообщении, начиная с 30 апреля, колонны военных на боевой технике в сопровождении военной полиции проследуют по дорогам Румынии к упомянутым военным объектам.