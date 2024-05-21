Глава ЕК: В отношениях с Китаем нет речи о закрытии рынка и протекционизме

Европейский союз (ЕС) не намерен вступать в торговую войну с Китаем.

Европейский союз (ЕС) не намерен вступать в торговую войну с Китаем.

Как передает Report, об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Financial Times.

"Мы хотим конкуренции, мы хотим вместе торговать, но хотим, чтобы это было честно и по правилам. Это более дифференцированный, адресный подход (чем у США)", - отметила глава ЕК.

Она подчеркнула, что речи о закрытии европейского рынка от Китая не идет. При этом она признала, что Евросоюз обеспокоен тем, что сверхдешевая китайская продукция наводняет местный рынок. В то же время компании из Европы сталкиваются с проблемами при попытке выйти на рынок КНР на справедливых условиях.