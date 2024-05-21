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Макрон совершит визит в Новую Каледонию в течение дня

Макрон совершит визит в Новую Каледонию в течение дня Президент Франции Эмманюэль Макрон в течение дня посетит с визитом Новую Каледонию (заморская территория Франции в Тихом океане), где с 13 мая происходят массовые беспорядки на фоне протестов сторонников независимости архипелага.
Другие страны
21 мая 2024 г. 14:02
Макрон совершит визит в Новую Каледонию в течение дня

Президент Франции Эмманюэль Макрон в течение дня посетит с визитом Новую Каледонию, где с 13 мая происходят массовые протесты сторонников независимости архипелага.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель правительства Франции Приска Тевено.

"В ходе заседания совета министров президент сообщил, что отправится на место (в Новую Каледонию) сегодня вечером", - сообщила она в ходе брифинга по итогам заседания совета министров.

Ранее сообщалось о том, что Совет по обороне Франции под председательством Макрона принял решение направить дополнительный воинский контингент в Новую Каледонию на фоне протестов.

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