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Британия и Австрия обсудили возможность ввести новые ограничения против РФ

Британия и Австрия обсудили возможность ввести новые ограничения против РФ Великобритания и Австрия обсуждают способы усилить санкционное давление на Россию из-за ситуации в Украине.
Другие страны
21 мая 2024 г. 12:48
Британия и Австрия обсудили возможность ввести новые ограничения против РФ

Великобритания и Австрия обсуждают способы усилить санкционное давление на Россию из-за ситуации в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Карлом Нехаммером в Вене.

"Мы обсудили, что еще мы можем сделать вместе на экономическом фронте, чтобы гарантировать, что российская военная машина не получает необходимую [финансовую] поддержку", - сказал он.

Сунак не уточнил, о каких конкретно мерах идет речь, однако ранее британские СМИ отмечали, что Лондон не доволен продолжением работы австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International AG в РФ.

Кроме того, глава правительства Соединенного Королевства заявил, что стороны заинтересованы в укреплении сотрудничества по борьбе с нелегальной миграцией.

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Версия на английском языке UK, Austria mull new restrictions against Russia

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