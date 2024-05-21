Британия и Австрия обсудили возможность ввести новые ограничения против РФ

Великобритания и Австрия обсуждают способы усилить санкционное давление на Россию из-за ситуации в Украине.

Великобритания и Австрия обсуждают способы усилить санкционное давление на Россию из-за ситуации в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Карлом Нехаммером в Вене.

"Мы обсудили, что еще мы можем сделать вместе на экономическом фронте, чтобы гарантировать, что российская военная машина не получает необходимую [финансовую] поддержку", - сказал он.

Сунак не уточнил, о каких конкретно мерах идет речь, однако ранее британские СМИ отмечали, что Лондон не доволен продолжением работы австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International AG в РФ.

Кроме того, глава правительства Соединенного Королевства заявил, что стороны заинтересованы в укреплении сотрудничества по борьбе с нелегальной миграцией.