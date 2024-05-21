О нас

Германия готова поддержать план США по использованию доходов от активов РФ

Германия готова поддержать план США по использованию доходов от активов РФ Германия готова поддержать план Соединенных Штатов по использованию будущих доходов, полученных от замороженных активов России, для предоставления помощи Украине в размере 50 млрд долларов.
Другие страны
21 мая 2024 г. 09:23

Германия готова поддержать план Соединенных Штатов по использованию будущих доходов, полученных от замороженных активов России, для предоставления помощи Украине в размере 50 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно источникам агентства, последнее предложение США было воспринято европейскими столицами, включая Берлин, более позитивно, поскольку оно предполагает использование процентов, получаемых от активов, без изъятия основной суммы.

Ожидается, что предложение США будет основным на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран Группы семи (G7), которая пройдет с 23 по 25 мая в Италии. При этом немецкие чиновники не ожидают окончательного соглашения по вопросу до июня, а реализации предложения - до следующего года, сообщили источники Bloomberg.

Как отмечает агентство, одобрение Берлина может стать решающим шагом, который приблизит Вашингтон и союзников к предоставлению нового существенного пакета помощи Киеву.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку
Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку
19 мая 2024 г. 19:52
Красный Полумесяц Ирана: Находившиеся на борту вертолета Раиси погибли в первые же мгновения
Красный Полумесяц Ирана: Находившиеся на борту вертолета Раиси погибли в первые же мгновения
20 мая 2024 г. 11:58
Минобороны России заявило о захвате населенного пункта в Украине
Минобороны России заявило о захвате населенного пункта в Украине
18 мая 2024 г. 14:50
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана с участием делегаций
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана с участием делегаций
19 мая 2024 г. 19:06
СМИ: Агентство Mehr удалило из публикации информацию о том, что Раиси в порядке
СМИ: Агентство Mehr удалило из публикации информацию о том, что Раиси в порядке
19 мая 2024 г. 18:20
Пожар на проспекте Азадлыг в Баку потушен
ФотоПожар на проспекте Азадлыг в Баку потушен
16 мая 2024 г. 02:10
Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза после новости об аварии вертолета Раиси
Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза после новости об аварии вертолета Раиси
19 мая 2024 г. 19:27
На востоке Турции автобус упал в ущелье, есть пострадавшие
На востоке Турции автобус упал в ущелье, есть пострадавшие
19 мая 2024 г. 16:04
Опубликованы первые кадры поисков упавшего вертолета президента Ирана
ВидеоОпубликованы первые кадры поисков упавшего вертолета президента Ирана
19 мая 2024 г. 20:18
Президенты Азербайджана и Беларуси ознакомились с выставками Caspian Agro и InterFood Azerbaijan
ФотоПрезиденты Азербайджана и Беларуси ознакомились с выставками Caspian Agro и InterFood Azerbaijan
17 мая 2024 г. 03:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi