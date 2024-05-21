Германия готова поддержать план США по использованию доходов от активов РФ

Германия готова поддержать план Соединенных Штатов по использованию будущих доходов, полученных от замороженных активов России, для предоставления помощи Украине в размере 50 млрд долларов.

Германия готова поддержать план Соединенных Штатов по использованию будущих доходов, полученных от замороженных активов России, для предоставления помощи Украине в размере 50 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно источникам агентства, последнее предложение США было воспринято европейскими столицами, включая Берлин, более позитивно, поскольку оно предполагает использование процентов, получаемых от активов, без изъятия основной суммы.

Ожидается, что предложение США будет основным на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран Группы семи (G7), которая пройдет с 23 по 25 мая в Италии. При этом немецкие чиновники не ожидают окончательного соглашения по вопросу до июня, а реализации предложения - до следующего года, сообщили источники Bloomberg.

Как отмечает агентство, одобрение Берлина может стать решающим шагом, который приблизит Вашингтон и союзников к предоставлению нового существенного пакета помощи Киеву.