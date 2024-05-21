О нас

У супруги президента Сирии диагностировали лейкемию

У супруги президента Сирии диагностировали лейкемию У супруги президента Cирии Башара Асада - Асмы Асад диагностирована лейкемия.
Другие страны
21 мая 2024 г. 11:53
У супруги президента Сирии диагностировали лейкемию

У супруги президента Cирии Башара Асада - Асмы Асад диагностирована лейкемия.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении канцелярии главы государства.

"После появления ряда клинических симптомов и проведения ряда обследований первой леди Асме аль-Асад поставили диагноз: острый миелогенный лейкоз", - сказано в заявлении.

В 2019 году супруга Башара Асада сообщила, что поборола рак.

О том, что у нее обнаружили онкологическое заболевание, впервые стало известно в августе 2018 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Suriya Prezidentinin həyat yoldaşına leykoz diaqnozu qoyulub
Версия на английском языке Syrian first lady Asma al-Assad has leukemia, presidency says

Другие новости из категории

Глава МИД Германии приехала в Киев
Глава МИД Германии приехала в Киев
21 мая 2024 г. 09:46
Politico: ЕС намерен 25 июня начать официальные переговоры о приеме Молдовы и Украины
Politico: ЕС намерен 25 июня начать официальные переговоры о приеме Молдовы и Украины
21 мая 2024 г. 09:44
Германия готова поддержать план США по использованию доходов от активов РФ
Германия готова поддержать план США по использованию доходов от активов РФ
21 мая 2024 г. 09:23
В Газу через временный пирс доставлено почти 570 тонн гуманитарной помощи
В Газу через временный пирс доставлено почти 570 тонн гуманитарной помощи
21 мая 2024 г. 08:45
Две страны объявили об эвакуации своих граждан из Новой Каледонии
Две страны объявили об эвакуации своих граждан из Новой Каледонии
21 мая 2024 г. 07:54
США и Израиль обсудили альтернативные варианты операции в Рафахе
США и Израиль обсудили альтернативные варианты операции в Рафахе
21 мая 2024 г. 07:31
Из-за подозрений в диверсиях по заказу РФ в Польше задержаны девять человек
Из-за подозрений в диверсиях по заказу РФ в Польше задержаны девять человек
21 мая 2024 г. 06:44
На юге Ливана при атаке израильского БПЛА убит полевой командир Хезболлах
На юге Ливана при атаке израильского БПЛА убит полевой командир "Хезболлах"
21 мая 2024 г. 06:09
У японских островов Огасавара произошло землетрясение магнитудой 6,0
У японских островов Огасавара произошло землетрясение магнитудой 6,0
21 мая 2024 г. 05:22
В Швеции ожидают роста строительной отрасли после вступления в НАТО
В Швеции ожидают роста строительной отрасли после вступления в НАТО
21 мая 2024 г. 04:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi