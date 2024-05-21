У супруги президента Сирии диагностировали лейкемию

У супруги президента Cирии Башара Асада - Асмы Асад диагностирована лейкемия.

У супруги президента Cирии Башара Асада - Асмы Асад диагностирована лейкемия.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении канцелярии главы государства.

"После появления ряда клинических симптомов и проведения ряда обследований первой леди Асме аль-Асад поставили диагноз: острый миелогенный лейкоз", - сказано в заявлении.

В 2019 году супруга Башара Асада сообщила, что поборола рак.

О том, что у нее обнаружили онкологическое заболевание, впервые стало известно в августе 2018 года.