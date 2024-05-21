El Pais: Фонды ЕС финансировали насилие в отношении мигрантов в Африке

Европейские фонды финансово поддерживали нередко насильственные операции властей нескольких стран Северной Африки по предупреждению проникновения мигрантов в Европу.

Европейские фонды финансово поддерживали нередко насильственные операции властей нескольких стран Северной Африки по предупреждению проникновения мигрантов в Европу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета El Pais.

По ее информации, ежегодно десятки тысяч мигрантов "оказываются загнанными" в пустынные районы или отдаленные города Северной Африки. Такая практика "систематически применяется почти всегда против темнокожего населения и имеет молчаливого сообщника в лице ЕС".

"Когда ЕС дает вам деньги на перекрытие границ, вы должны избавиться от нелегальных мигрантов на своей территории или, по крайней мере, усложнить им жизнь", - заявил изданию неназванный европейский источник, работавший над программами, финансируемыми европейскими фондами для Африки.

Согласно конфиденциальным документам, с которыми El País удалось ознакомиться, Европейское агентство пограничной и береговой охраны (Frontex), Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции "знают о такой практике".