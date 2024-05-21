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El Pais: Фонды ЕС финансировали насилие в отношении мигрантов в Африке

El Pais: Фонды ЕС финансировали насилие в отношении мигрантов в Африке Европейские фонды финансово поддерживали нередко насильственные операции властей нескольких стран Северной Африки по предупреждению проникновения мигрантов в Европу.
Другие страны
21 мая 2024 г. 14:28
El Pais: Фонды ЕС финансировали насилие в отношении мигрантов в Африке

Европейские фонды финансово поддерживали нередко насильственные операции властей нескольких стран Северной Африки по предупреждению проникновения мигрантов в Европу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета El Pais.

По ее информации, ежегодно десятки тысяч мигрантов "оказываются загнанными" в пустынные районы или отдаленные города Северной Африки. Такая практика "систематически применяется почти всегда против темнокожего населения и имеет молчаливого сообщника в лице ЕС".

"Когда ЕС дает вам деньги на перекрытие границ, вы должны избавиться от нелегальных мигрантов на своей территории или, по крайней мере, усложнить им жизнь", - заявил изданию неназванный европейский источник, работавший над программами, финансируемыми европейскими фондами для Африки.

Согласно конфиденциальным документам, с которыми El País удалось ознакомиться, Европейское агентство пограничной и береговой охраны (Frontex), Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции "знают о такой практике".

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Версия на английском языке EU funds enable North African countries to push back Europe-bound migrants into the desert
Версия на азербайджанском языке “El Pais”: Aİ fondları Afrikada miqrantlara qarşı zorakılığı maliyyələşdirib

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