Полиция Израиля задержала четверых подозреваемых в подготовке теракта

Израильская полиция задержала четверых жителей Восточного Иерусалима, подозреваемых в подготовке теракта на транспорте.

Израильская полиция задержала четверых жителей Восточного Иерусалима, подозреваемых в подготовке теракта на транспорте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом правоохранительная служба сообщила в своем Telegram-канале.

"Подозреваемые планировали совершить нападение с применением самодельных бомб против транспортных средств и сил безопасности в районе Сильвана", - заявили в ведомстве.

Полиция отметила, что подозреваемые нашли инструкции по изготовлению взрывных устройств в интернете и провели их испытания.

Расследование завершилось на прошлой неделе, следователи подготовили доказательную базу для обвинения, которое будет предъявлено задержанным в течение дня.