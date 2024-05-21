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Полиция Израиля задержала четверых подозреваемых в подготовке теракта

Полиция Израиля задержала четверых подозреваемых в подготовке теракта Израильская полиция задержала четверых жителей Восточного Иерусалима, подозреваемых в подготовке теракта на транспорте.
Другие страны
21 мая 2024 г. 12:26
Полиция Израиля задержала четверых подозреваемых в подготовке теракта

Израильская полиция задержала четверых жителей Восточного Иерусалима, подозреваемых в подготовке теракта на транспорте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом правоохранительная служба сообщила в своем Telegram-канале.

"Подозреваемые планировали совершить нападение с применением самодельных бомб против транспортных средств и сил безопасности в районе Сильвана", - заявили в ведомстве.

Полиция отметила, что подозреваемые нашли инструкции по изготовлению взрывных устройств в интернете и провели их испытания.

Расследование завершилось на прошлой неделе, следователи подготовили доказательную базу для обвинения, которое будет предъявлено задержанным в течение дня.

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