В Пакистане при наезде автомобиля на участников манифестации погибли два человека

Два человека погибли, четверо ранены в результате наезда автомобиля на участников уличной манифестации в поддержку жителей сектора Газа в центре Исламабада.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Dawn.
Ночью на большой скорости машина совершила наезд на спящих участников манифестации "Спасти Газу", после чего врезалась в полицейское оцепление. Среди пострадавших - инспектор полиции.
Водитель автомобиля задержан. Причиной случившегося стало превышение скорости движения. Уличное освещение в квартале, где произошел инцидент, было выключено.