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В Пакистане при наезде автомобиля на участников манифестации погибли два человека

В Пакистане при наезде автомобиля на участников манифестации погибли два человека Два человека погибли, четверо ранены в результате наезда автомобиля на участников уличной манифестации в поддержку жителей сектора Газа в центре Исламабада.
Другие страны
21 мая 2024 г. 14:49
В Пакистане при наезде автомобиля на участников манифестации погибли два человека

Два человека погибли, четверо ранены в результате наезда автомобиля на участников уличной манифестации в поддержку жителей сектора Газа в центре Исламабада.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Dawn.

Ночью на большой скорости машина совершила наезд на спящих участников манифестации "Спасти Газу", после чего врезалась в полицейское оцепление. Среди пострадавших - инспектор полиции.

Водитель автомобиля задержан. Причиной случившегося стало превышение скорости движения. Уличное освещение в квартале, где произошел инцидент, было выключено.

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Версия на английском языке Two killed in Islamabad as car runs over protesters in their sleep

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