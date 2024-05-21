В Пакистане при наезде автомобиля на участников манифестации погибли два человека

В Пакистане при наезде автомобиля на участников манифестации погибли два человека

Два человека погибли, четверо ранены в результате наезда автомобиля на участников уличной манифестации в поддержку жителей сектора Газа в центре Исламабада.

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Два человека погибли, четверо ранены в результате наезда автомобиля на участников уличной манифестации в поддержку жителей сектора Газа в центре Исламабада. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Dawn. Ночью на большой скорости машина совершила наезд на спящих участников манифестации "Спасти Газу", после чего врезалась в полицейское оцепление. Среди пострадавших - инспектор полиции. Водитель автомобиля задержан. Причиной случившегося стало превышение скорости движения. Уличное освещение в квартале, где произошел инцидент, было выключено. Подпишитесь на наш Telegram канал