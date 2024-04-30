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Столтенберг: Доверие Украины к партнерам по НАТО подорвано перебоями с поставками оружия

Столтенберг: Доверие Украины к партнерам по НАТО подорвано перебоями с поставками оружия Перебои с поставками оружия подорвали доверие Украины к ее западным партнерам.
Другие страны
30 апреля 2024 г. 22:27
Столтенберг: Доверие Украины к партнерам по НАТО подорвано перебоями с поставками оружия

Перебои с поставками оружия подорвали доверие Украины к ее западным партнерам.

Как передает Report, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в комментарии агентству Reuters после однодневного визита в Киев.

Примерами неудачи союзников по НАТО он назвал более полугодовую задержку с принятием новой программы американской помощи Украине и неспособность Европы поставить 1 миллион артиллерийских снарядов, который уже был обещан.

Столтенберг отметил, что эти задержки имели серьезное влияние на поле боя в Украине и в конце концов Россия получила преимущество, а ВСУ были вынуждены встать в оборону.

"Конечно, тот факт, что мы не выполнили то, что обещали, подрывает доверие", - сказал Столтенберг, но добавил, что Киев все еще верит в своих союзников.

По мнению Столтенберга такие недостатки показывают, что пришло время пересмотреть координацию международной военной помощи Киеву.

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Версия на азербайджанском языке Baş katib: Ukraynanın NATO tərəfdaşlarına inamı silah tədarükündəki fasilələrə görə sarsılıb

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