Алпарслан Байрактар обсудил с китайским коллегой перспективы энергосотрудничества

Главы энергетических ведомств Турции и Китая обсудили перспективы энергосотрудничества.

Главы энергетических ведомств Турции и Китая обсудили перспективы энергосотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар написал на своей странице в соцсети X.

В ходе визита в Китай Байрактар обсудил с главой Государственного управления энергетики КНР Чжаном Цзяньхуа перспективы сотрудничества в сферах атомной и возобновляемой энергетики, вопросы производства малых модульных реакторов.

"В рамках нашего визита в Пекин мы встретились с Чжан Цзяньхуа. Обсудили возможности, которые будут способствовать нашей совместной работе, особенно в области атомной энергетики и возобновляемых источников энергии. Мы стремимся как можно скорее реализовать конкретные проекты в рамках подписанного нами "Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области преобразования энергии", - написал Байрактар.

Стороны также провели переговоры по вопросу инвестиций в добычу в Турции полезных ископаемых.