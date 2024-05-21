США перебросили в Великобританию два стратегических бомбардировщика B-52

Соединенные Штаты перебросили в Великобританию из штата Северная Дакота два стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress в рамках запланированного развертывания для проведения учений.

Соединенные Штаты перебросили в Великобританию из штата Северная Дакота два стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress в рамках запланированного развертывания для проведения учений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС Патрик Райдер.

"Два бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress и их экипажи на этой неделе приступили к плановому развертыванию оперативной группы бомбардировщиков в зоне действий Европейского командования ВС США на базе Королевских ВВС Фэрфорд в Великобритании. Эти самолеты, прибывшие с авиабазы в Северной Дакоте, обеспечат многочисленные возможности для проведения подготовки и оперативных действий вместе с союзниками по НАТО и региональными партнерами", - сказал генерал.

Отмечается, что бомбардировщики примут "участие в плановом развертывании оперативной группы бомбардировщиков".