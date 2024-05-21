Представители БДИПЧ ОБСЕ провели встречи с грузинской оппозицией

Представители Миссии по оценке потребностей Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ) находятся с визитом в Грузии.

Представители Миссии по оценке потребностей Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ) находятся с визитом в Грузии.

Как передает Report , об этом сообщают грузинские СМИ.

Согласно информации, они уже провели отдельные встречи с оппозиционными депутатами от парламентских групп "Гирчи", "Еврооптимисты", "За национально-демократическое государство", "Лело – партнерство с Грузией" и "Граждане".

Отмечается, что основной темой обсуждения была предвыборная ситуация в стране.

"Мы говорили о ситуации, которая возникла сегодня в Грузии в результате шагов, предпринятых властями против демократии. Членов миссии интересовало, какие проблемы существуют в предвыборный период, и я проинформировала гостей о практических вызовах и давлении, которое власть оказывает не только на активистов оппозиции, но и на свободных граждан Грузии", - заявила депутат Ана Нацвлишвили от партии "Лело за Грузию".

Помимо этого, депутаты попросили западных партнеров поработать с правительством и правящей партией относительно системы электронного голосования, чтобы "грузинская эмиграция и диаспора более активно участвовали в проводимых в Грузии выборах", отметили важность присутствия международных наблюдателей на выборах, поговорили о механизме подсчета голосов и проблемах, связанных с избирательной средой.