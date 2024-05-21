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Сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен министром спорта региона

Сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен министром спорта региона Сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен министром по физической культуре и спорту региона.
Другие страны
21 мая 2024 г. 21:46
Сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен министром спорта региона

Сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен министром по физической культуре и спорту региона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"На должность министра ЧР по физической культуре и спорту назначен Ахмат Кадыров. Ранее занимавший этот пост Иса Ибрагимов переведен на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики", - написал он.

Кроме того, региональное министерство по делам молодежи возглавил Рамзан Висмурадов, а на пост министра промышленности и энергетики республики назначен Темирлан Хучиев.

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Версия на азербайджанском языке Kadırov daha bir övladına yüksək vəzifə verib

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