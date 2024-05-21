Сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен министром спорта региона

Сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен министром по физической культуре и спорту региона.

Сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен министром по физической культуре и спорту региона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.



"На должность министра ЧР по физической культуре и спорту назначен Ахмат Кадыров. Ранее занимавший этот пост Иса Ибрагимов переведен на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики", - написал он.

Кроме того, региональное министерство по делам молодежи возглавил Рамзан Висмурадов, а на пост министра промышленности и энергетики республики назначен Темирлан Хучиев.