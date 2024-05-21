"Грузинская мечта" ответила на ультиматум США

Правительство Грузии не торгует суверенитетом и не играет в игры, США сами во всем виноваты. Торг неуместен.

Правительство Грузии не торгует суверенитетом и не играет в игры, США сами во всем виноваты. Торг неуместен.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в заявлении партии "Грузинская мечта".

Таким образом правящая партия Грузии ответила на сообщение Politico о том, что Вашингтон готов увеличить поддержку Грузии, если власти откажутся от антизападной риторики, закона об иноагентах и вернутся на путь демократии.

"К сожалению, ряд американских политиков и чиновников совершают ошибку за ошибкой и до сих пор разговаривают с Грузией на языке шантажа… Улучшение грузино-американских отношений полностью зависит от правильных действий американской стороны. Для этого нужно проявлять уважение, а не давать обещаний с совершенно туманной перспективой и оскорбительным шантажом", - говорится в заявлении.

По мнению правящей партии Грузии, США сначала сами должны доказать, что являются стратегическим партнером: предоставить без каких либо условий безвизовый режим, подписать соглашение о свободной торговле и перестать использовать тему ЕС как инструмент шантажа.

"До тех пор, пока это не произошло, Грузии необходим закон о прозрачности иностранного влияния", - говорится в заявлении.