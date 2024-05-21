О нас

"Грузинская мечта" ответила на ультиматум США

"Грузинская мечта" ответила на ультиматум США Правительство Грузии не торгует суверенитетом и не играет в игры, США сами во всем виноваты. Торг неуместен.
Другие страны
21 мая 2024 г. 20:47
Грузинская мечта ответила на ультиматум США

Правительство Грузии не торгует суверенитетом и не играет в игры, США сами во всем виноваты. Торг неуместен.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в заявлении партии "Грузинская мечта".

Таким образом правящая партия Грузии ответила на сообщение Politico о том, что Вашингтон готов увеличить поддержку Грузии, если власти откажутся от антизападной риторики, закона об иноагентах и вернутся на путь демократии.

"К сожалению, ряд американских политиков и чиновников совершают ошибку за ошибкой и до сих пор разговаривают с Грузией на языке шантажа… Улучшение грузино-американских отношений полностью зависит от правильных действий американской стороны. Для этого нужно проявлять уважение, а не давать обещаний с совершенно туманной перспективой и оскорбительным шантажом", - говорится в заявлении.

По мнению правящей партии Грузии, США сначала сами должны доказать, что являются стратегическим партнером: предоставить без каких либо условий безвизовый режим, подписать соглашение о свободной торговле и перестать использовать тему ЕС как инструмент шантажа.

"До тех пор, пока это не произошло, Грузии необходим закон о прозрачности иностранного влияния", - говорится в заявлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Gürcü arzusu” ABŞ-nin ultimatumuna cavab verib

Экслюзивные новости

Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
21 мая 2024 г. 18:20
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
21 мая 2024 г. 14:38
Комиссия по вопросам помилования завершает свою работу, к представлению готовятся документы
Комиссия по вопросам помилования завершает свою работу, к представлению готовятся документы
18 мая 2024 г. 13:49
Ное Ван Хулст: Мир должен больше уделять внимания нефтегазовым странам
Ное Ван Хулст: Мир должен больше уделять внимания нефтегазовым странам
17 мая 2024 г. 16:30
Новые кубки и медали для чемпионата Азербайджана по футболу изготовлены в Турции 
Новые кубки и медали для чемпионата Азербайджана по футболу изготовлены в Турции 
17 мая 2024 г. 15:47
Эксперт: Казахстанская площадка может стать основной для переговоров между Баку и Ереваном
Эксперт: Казахстанская площадка может стать основной для переговоров между Баку и Ереваном
17 мая 2024 г. 14:09
Посол ЮАР: Мы готовы приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе
Посол ЮАР: Мы готовы приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе
16 мая 2024 г. 17:28
Ровшан Наджаф примет участие в Конгрессе ФИФА
Ровшан Наджаф примет участие в Конгрессе ФИФА
16 мая 2024 г. 15:35
В Лянкяране может быть создан Региональный травматологический центр
В Лянкяране может быть создан Региональный травматологический центр
16 мая 2024 г. 14:30
Крупнейшие банки Казахстана заинтересованы в открытии филиалов в Азербайджане
Крупнейшие банки Казахстана заинтересованы в открытии филиалов в Азербайджане
15 мая 2024 г. 19:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi