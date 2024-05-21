В Иране назвали дату похорон главы МИД Абдоллахиана

Погибшего при крушении вертолета министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана похоронят 23 мая в Тегеране.

Погибшего при крушении вертолета министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана похоронят 23 мая в Тегеране.

Как передает Report , об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По данным агентства, церемония прощания с главой МИД пройдет на площади перед зданием МИДа.

Министр, погибший при крушении вертолета с президентом Сейедом Ибрахимом Раиси, будет похоронен в четверг утром в Тегеране у мечети Шаха Абдул-Азима.

Напомним, что 19 мая вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Все пассажиры и экипаж погибли.