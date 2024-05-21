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В Иране назвали дату похорон главы МИД Абдоллахиана

В Иране назвали дату похорон главы МИД Абдоллахиана Погибшего при крушении вертолета министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана похоронят 23 мая в Тегеране.
Другие страны
21 мая 2024 г. 22:43
В Иране назвали дату похорон главы МИД Абдоллахиана

Погибшего при крушении вертолета министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана похоронят 23 мая в Тегеране.

Как передает Report, об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По данным агентства, церемония прощания с главой МИД пройдет на площади перед зданием МИДа.

Министр, погибший при крушении вертолета с президентом Сейедом Ибрахимом Раиси, будет похоронен в четверг утром в Тегеране у мечети Шаха Абдул-Азима.

Напомним, что 19 мая вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Все пассажиры и экипаж погибли.

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