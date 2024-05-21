О нас

Число жертв после попадания лайнера Singapore Airlines в зону турбулентности возросло

Число жертв после попадания лайнера Singapore Airlines в зону турбулентности возросло Два человека погибли в результате попадания самолета авиакомпании Singapore Airlines, который совершил экстренную посадку в аэропорту Бангкока, в зону сильной турбулентности.
Другие страны
21 мая 2024 г. 17:31
Число жертв после попадания лайнера Singapore Airlines в зону турбулентности возросло

Два человека погибли в результате попадания самолета авиакомпании Singapore Airlines, который совершил экстренную посадку в аэропорту Бангкока, в зону сильной турбулентности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Khaosod.

Ранее сообщалось об одном погибшем. По данным издания, в результате инцидента пострадали 30 человек, 10 из которых получили серьезные травмы.

Как ранее сообщила сингапурская авиакомпания, во время полета лайнер оказался в зоне сильной турбулентности.

Boeing 777-300 направлялся из Лондона в Сингапур. На его борту находились 221 пассажир и 18 членов экипажа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Passenger killed, 30 injured as Singapore Airlines flight hits severe turbulence

Экслюзивные новости

Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
21 мая 2024 г. 18:20
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
21 мая 2024 г. 14:38
Комиссия по вопросам помилования завершает свою работу, к представлению готовятся документы
Комиссия по вопросам помилования завершает свою работу, к представлению готовятся документы
18 мая 2024 г. 13:49
Ное Ван Хулст: Мир должен больше уделять внимания нефтегазовым странам
Ное Ван Хулст: Мир должен больше уделять внимания нефтегазовым странам
17 мая 2024 г. 16:30
Новые кубки и медали для чемпионата Азербайджана по футболу изготовлены в Турции 
Новые кубки и медали для чемпионата Азербайджана по футболу изготовлены в Турции 
17 мая 2024 г. 15:47
Эксперт: Казахстанская площадка может стать основной для переговоров между Баку и Ереваном
Эксперт: Казахстанская площадка может стать основной для переговоров между Баку и Ереваном
17 мая 2024 г. 14:09
Посол ЮАР: Мы готовы приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе
Посол ЮАР: Мы готовы приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе
16 мая 2024 г. 17:28
Ровшан Наджаф примет участие в Конгрессе ФИФА
Ровшан Наджаф примет участие в Конгрессе ФИФА
16 мая 2024 г. 15:35
В Лянкяране может быть создан Региональный травматологический центр
В Лянкяране может быть создан Региональный травматологический центр
16 мая 2024 г. 14:30
Крупнейшие банки Казахстана заинтересованы в открытии филиалов в Азербайджане
Крупнейшие банки Казахстана заинтересованы в открытии филиалов в Азербайджане
15 мая 2024 г. 19:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi