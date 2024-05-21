Число жертв после попадания лайнера Singapore Airlines в зону турбулентности возросло

Два человека погибли в результате попадания самолета авиакомпании Singapore Airlines, который совершил экстренную посадку в аэропорту Бангкока, в зону сильной турбулентности.

Два человека погибли в результате попадания самолета авиакомпании Singapore Airlines, который совершил экстренную посадку в аэропорту Бангкока, в зону сильной турбулентности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Khaosod.

Ранее сообщалось об одном погибшем. По данным издания, в результате инцидента пострадали 30 человек, 10 из которых получили серьезные травмы.

Как ранее сообщила сингапурская авиакомпания, во время полета лайнер оказался в зоне сильной турбулентности.

Boeing 777-300 направлялся из Лондона в Сингапур. На его борту находились 221 пассажир и 18 членов экипажа.