Шри-Ланка планирует создать комитет по борьбе против коррупции в туристическом секторе

Шри-Ланка намерена создать специальный комитет для борьбы с коррупцией и мошенничеством в туристической отрасли.

Шри-Ланка намерена создать специальный комитет для борьбы с коррупцией и мошенничеством в туристической отрасли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила государственный министр туризма островного государства Диана Гамаге.

Она отметила, что разрабатываются планы "по созданию специального комитета, которому будет поручено предотвращать мошенничество и коррупцию в туристическом секторе".

"Мы получили множество жалоб на причинение беспокойства туристам в нашей стране. Я уже говорила об этой проблеме раньше. Жалобы варьируются от завышенных цен на еду до завышенных цен на билеты на поезд до туристических мест и даже случаев сексуальных домогательств в отношении туристов", - заявила госминистр.

"Мы не можем допустить, чтобы репутация нашей страны пострадала из-за действий нескольких человек, совершивших ошибки", - добавила она.