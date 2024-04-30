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Британия с сегодняшнего дня ввела проверки при ввозе ряда продуктов питания

Британия с сегодняшнего дня ввела проверки при ввозе ряда продуктов питания Британия с 30 апреля начала проверки фур и контейнеров, в которых из ЕС привозят продукцию растительного и животного происхождения - мясо, рыбу, сыр, яйца, цветы и рассаду.
Другие страны
30 апреля 2024 г. 19:51
Британия с сегодняшнего дня ввела проверки при ввозе ряда продуктов питания

Британия с 30 апреля начала проверки фур и контейнеров, в которых из ЕС привозят продукцию растительного и животного происхождения - мясо, рыбу, сыр, яйца, цветы и рассаду.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это второе крупное изменение, внесенное в порядок импорта продуктов питания и растений из ЕС после 2021 года.

Ранее в январе этого года было принято решение о том, что все импортные продукты среднего и высокого риска (к примеру, мясо и молочная продукция) должны иметь специальный сертификат, чтобы ввозиться в Великобританию. По словам властей, это позволит предотвратить распространение болезней и вредителей из-за рубежа.

Власти утверждают, что новые проверки будут стоить импортерам не более 330 млн фунтов в год и добавят 0,2 процентного пункта к продовольственной инфляции в ближайшие три года.

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