О нас

Болгарский парламент ратифицировал изменения в соглашение с США о поставке F-16

Болгарский парламент ратифицировал изменения в соглашение с США о поставке F-16 Депутаты Народного собрания Болгарии на заключительном перед досрочными парламентскими выборами 9 июня заседании во втором, окончательном чтении ратифицировали дополнения к международному договору с США о поставке и поддержке первых восьми самолетов F-16
Другие страны
30 апреля 2024 г. 23:14
Болгарский парламент ратифицировал изменения в соглашение с США о поставке F-16

Депутаты Народного собрания Болгарии на заключительном перед досрочными парламентскими выборами 9 июня заседании во втором, окончательном чтении ратифицировали дополнения к международному договору с США о поставке и поддержке первых восьми самолетов F-16 Block 70.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, главное в дополнениях - уточненный график поставок истребителей, которые начнутся в первом квартале 2025 года и завершаться до конца года. Изменений в стоимость контракта не предусматривается.

Своевременные поставки F-16 имеют ключевое значение для болгарских ВВС, так как ресурс использования самолетов МиГ-29, находящихся в настоящее время на вооружении, практически исчерпан. Первые американские F-16, приобретенные Болгарией в 2019 году за $1,3 млрд, могут быть доставлены начиная с 2025 года и с учетом подготовки пилотов будут готовы заступить на боевое дежурство не ранее 2027 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Политолог: Казахстан заинтересован в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе
Политолог: Казахстан заинтересован в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе
30 апреля 2024 г. 10:05
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
29 апреля 2024 г. 14:07
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
26 апреля 2024 г. 09:51
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
26 апреля 2024 г. 09:40
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
25 апреля 2024 г. 16:04
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
23 апреля 2024 г. 12:22
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
22 апреля 2024 г. 15:45
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
22 апреля 2024 г. 14:46
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
22 апреля 2024 г. 11:55
Посол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
ФотоПосол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
19 апреля 2024 г. 14:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi