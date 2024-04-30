Болгарский парламент ратифицировал изменения в соглашение с США о поставке F-16

Депутаты Народного собрания Болгарии на заключительном перед досрочными парламентскими выборами 9 июня заседании во втором, окончательном чтении ратифицировали дополнения к международному договору с США о поставке и поддержке первых восьми самолетов F-16

Депутаты Народного собрания Болгарии на заключительном перед досрочными парламентскими выборами 9 июня заседании во втором, окончательном чтении ратифицировали дополнения к международному договору с США о поставке и поддержке первых восьми самолетов F-16 Block 70.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, главное в дополнениях - уточненный график поставок истребителей, которые начнутся в первом квартале 2025 года и завершаться до конца года. Изменений в стоимость контракта не предусматривается.

Своевременные поставки F-16 имеют ключевое значение для болгарских ВВС, так как ресурс использования самолетов МиГ-29, находящихся в настоящее время на вооружении, практически исчерпан. Первые американские F-16, приобретенные Болгарией в 2019 году за $1,3 млрд, могут быть доставлены начиная с 2025 года и с учетом подготовки пилотов будут готовы заступить на боевое дежурство не ранее 2027 года.