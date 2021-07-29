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В Нигере при нападении боевиков погибли 18 человек

В Нигере при нападении боевиков погибли 18 человек По меньшей мере 18 мирных жителей погибли и четверо пострадали при нападении вооруженных боевиков на юго-западе Нигера.
Другие страны
29 июля 2021 г. 18:32
В Нигере при нападении боевиков погибли 18 человек

По меньшей мере 18 мирных жителей погибли и четверо пострадали при нападении вооруженных боевиков на юго-западе Нигера.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный портал Actu Niger.

По данным издания, злоумышленники на мотоциклах напали на деревню Дейкуку в регионе Тиллабери в среду утром. Источники сообщили изданию, что нападавшие, предположительно, были из террористической группировки "Исламское государство в Великой Сахаре", атаковали мирных жителей, когда те работали в поле. Селяне пытались оказать боевикам сопротивление, но безуспешно.

Как отмечает издание, это уже второе нападение на гражданское население в этом регионе Нигера, пограничном с Мали. В воскресенье вооруженные люди убили 14 мирных жителей недалеко от города Банибангу.

Нигер расположен в африканском регионе Сахель, одном из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции.

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