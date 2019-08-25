В небе над Дамаском прогремели взрывы

Несколько мощных взрывов прогремели в небе над Дамаском.
Как передает Report, об этом передает корреспондент РИА Новости с места событий.
По информации гостелевидения, сирийские ПВО отражают атаку над столицей страны. Других подробностей пока нет.
Несколько мощных взрывов прогремели в небе над Дамаском.
Как передает Report, об этом передает корреспондент РИА Новости с места событий.
По информации гостелевидения, сирийские ПВО отражают атаку над столицей страны. Других подробностей пока нет.
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