 Наверх

В небе над Дамаском прогремели взрывы

В небе над Дамаском прогремели взрывы

Несколько мощных взрывов прогремели в небе над Дамаском. 

Как передает Report, об этом передает корреспондент РИА Новости с места событий.

По информации гостелевидения, сирийские ПВО отражают атаку над столицей страны. Других подробностей пока нет.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!