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В НАТО заявили об отсутствии у генсека планов по продлению срока своих полномочий

В НАТО заявили об отсутствии у генсека планов по продлению срока своих полномочий Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не намерен продлевать срок своих полномочий, который истекает в сентябре этого года.
Другие страны
13 февраля 2023 г. 10:15
В НАТО заявили об отсутствии у генсека планов по продлению срока своих полномочий

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не намерен продлевать срок своих полномочий, который истекает в сентябре этого года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску агентству DPA.

"У него нет намерений добиваться еще одного продления мандата", - сказала она.

Как отмечает агентство, Столтенберг уже трижды продлевал срок своих полномочий, он занимает пост генсека почти девять лет.

Газета Politico 30 января 2022 года, ссылаясь на источники, сообщила, что многие участники НАТО считают продление срока полномочий Столтенберга реальной возможностью. Тогда газета утверждала, что нынешний генсек НАТО воспринимается как надежный чиновник, способный сохранять хладнокровие и придерживаться сценария даже во время кризиса.

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Версия на английском языке NATO's Stoltenberg will not seek another extension of his term

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