В НАТО поддержали Лондон по "делу Скрипаля"

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ НАТО не располагает доказательствами, дающими повод усомниться в выводах Лондона о причастности России к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом заявила замгенсека НАТО Роуз Гетемюллер в интервью газете "Коммерсантъ", передает Report.

По ее словам, выводы специалистов лаборатории Портон Даун далеко не единственная информация, на основании которой власти Великобритании пришли к выводам о причастности РФ. "Они руководствовались и другими источниками информации. У членов НАТО нет причин не доверять доводам Великобритании", - сказала она.

Гетемюллер опровергла информацию о том, что на многие европейские страны оказывалось давление с тем, чтобы они присоединились к реакции на "дело Скрипаля".

"Мы к такой тактике привыкли. Россия пытается окружить этот инцидент туманом неопределенности и вбрасывать все новые и новые версии происшедшего. Но ни одна из них не основана на фактах. У нас нет причин не доверять выводам британской стороны относительно этой ситуации",- цитирует представителя альянса РИА Новости.