В НАТО оценили итоги переговоров России и Украины в Стамбуле

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал сдержанно оценивать итоги переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал сдержанно оценивать итоги переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Накануне по итогам переговоров в Стамбуле российская сторона сообщила, что существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях и предлагает провести встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским одновременно с парафированием мирного договора главами МИД РФ и Украины.

"Давайте сохранять осторожность в оценке некоторых занятых позиций", - сказал Столтенберг в интервью французскому изданию Le Monde, комментируя вопрос о стремлении России сконцентрировать свои усилия на Донбассе.

Он считает, что РФ недооценила возможности сопротивления украинцев, переоценив свои собственные силы. "Этим объясняются ее обязательства пересмотреть свои планы в соответствии с развитием конфликта", - добавил генсек.