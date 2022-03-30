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В НАТО оценили итоги переговоров России и Украины в Стамбуле

В НАТО оценили итоги переговоров России и Украины в Стамбуле Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал сдержанно оценивать итоги переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле.
Другие страны
30 марта 2022 г. 13:12
В НАТО оценили итоги переговоров России и Украины в Стамбуле
Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал сдержанно оценивать итоги переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Накануне по итогам переговоров в Стамбуле российская сторона сообщила, что существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях и предлагает провести встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским одновременно с парафированием мирного договора главами МИД РФ и Украины.

"Давайте сохранять осторожность в оценке некоторых занятых позиций", - сказал Столтенберг в интервью французскому изданию Le Monde, комментируя вопрос о стремлении России сконцентрировать свои усилия на Донбассе.

Он считает, что РФ недооценила возможности сопротивления украинцев, переоценив свои собственные силы. "Этим объясняются ее обязательства пересмотреть свои планы в соответствии с развитием конфликта", - добавил генсек.

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Версия на английском языке NATO's Stoltenberg on Russia-Ukraine talks in Istanbul
Версия на азербайджанском языке NATO-nun Baş katibi Ukrayna ilə bağlı İstanbul görüşünə münasibət bildirib

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