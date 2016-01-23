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    В Нью-Йорке из-за снежной бури объявлено чрезвычайное положение

    Мэр города призвал водителей не пользоваться личным транспортом

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Власти Нью-Йорка объявили чрезвычайное положение в городе из-за сильной снежной бури.

    Как передает Report со ссылкой на New York Times, мэр города Эндрю Куомо объявил чрезвычайное положение и призвал водителей не пользоваться личным транспортом.

    «Дороги очень, очень плохие», — сообщил он в эфире местного телевидения.

    Работа наземного городского транспорта в городе будет приостановлена во второй половине дня субботы.

    Ранее стало известно, что снежная буря в США уже привела к гибели 9 человек и отмене 8 тысяч авиарейсов по всему Восточному побережью США. 

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