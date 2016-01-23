В Нью-Йорке из-за снежной бури объявлено чрезвычайное положение

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Власти Нью-Йорка объявили чрезвычайное положение в городе из-за сильной снежной бури.

Как передает Report со ссылкой на New York Times, мэр города Эндрю Куомо объявил чрезвычайное положение и призвал водителей не пользоваться личным транспортом.

«Дороги очень, очень плохие», — сообщил он в эфире местного телевидения.

Работа наземного городского транспорта в городе будет приостановлена во второй половине дня субботы.

Ранее стало известно, что снежная буря в США уже привела к гибели 9 человек и отмене 8 тысяч авиарейсов по всему Восточному побережью США.