Глава МИД Украины: "Нормандская четверка" соберется в начале марта - ОБНОВЛЕНО

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Прошедшая сегодня в Мюнхене встреча "нормандской четверки" была координационной, полноформатная ожидается в начале марта. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин по завершению министерской встречи "нормандской встречи".

"Встреча была координационной, полноформатная встреча запланирована на начало марта", - заявил глава МИД Украины. Он подтвердил, что в качестве места проведения рассматривается Париж.

*** 11:39

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Встреча "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия, Франция) по Украине на министерском уровне проходит в Мюнхене. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, Россию на заседании представляет министр иностранных дел Сергей Лавров, Германию — глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер, Украину — министр иностранных дел Павел Климкин. Францию в связи с отставкой на прошедшей неделе главы МИД Лорана Фабиуса представляет политдиректор французского МИД Николя де Ривьер.

Участники встречи обсудят дальнейшие шаги по реализации минских договоренностей.