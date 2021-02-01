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В Мьянме военные сменили 11 министров

В Мьянме военные сменили 11 министров Пришедшие к власти в Мьянме военные в понедельник сменили 11 министров кабинета страны и отправили в отставку 24 заместителя министров.
Другие страны
1 февраля 2021 г. 22:11
В Мьянме военные сменили 11 министров

Пришедшие к власти в Мьянме военные в понедельник сменили 11 министров кабинета страны и отправили в отставку 24 заместителя министров.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, приказы об увольнении министров и заместителей министров и назначении новых министров за подписью главнокомандующего вооруженных сил Мьянмы Мин Аунг Хлайна, к которому в понедельник перешли все властные полномочия, опубликованы военным новостным порталом "Мьявади".

В соответствии с приказами, новые министры возглавили министерство иностранных дел (раньше эту должность совмещала с должностью государственного советника, фактического премьер-министра, лидер партии "Национальная лига за демократию" Аун Сан Су Чжи), министерство обороны, министерство планирования, министерство по делам Союза, министерство финансов, промышленности, инвестиций и внешнеэкономических связей, министерство пограничной охраны, министерство здравоохранения, министерство образования, министерство транспорта и другие.

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