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В Мьянме убиты десятки сторонников военной хунты

В Мьянме убиты десятки сторонников военной хунты Не менее 23 военнослужащих армии Мьянмы убиты в столкновениях с Армией национального демократического альянса Мьянмы (MNDAA) у границы с Китаем.
Другие страны
5 сентября 2021 г. 07:27
В Мьянме убиты десятки сторонников военной хунты

Не менее 23 военнослужащих армии Мьянмы убиты в столкновениях с Армией национального демократического альянса Мьянмы (MNDAA) у границы с Китаем.

Как передает Report, об этом сообщает новостной сайт The Hindu со ссылкой на представителя MNDAA.

Столкновения произошли в районе Монгко в штате Шан.

Военнослужащие армии Мьянмы предприняли попытку отбить базу у одной из этнических вооруженных группировок Мьянмы - MNDAA. "Военные пришли захватить нашу базу. Мы нанесли по ним удар", - сказал представитель группировки, выступающей против путчистов, захвативших в феврале власть в Мьянме.

По его словам, 28 августа было убито 15 военных ВС Мьянмы, а еще восемь - после 1 сентября.

Есть погибший и в рядах MNDAA, отметил представитель группировки.

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Версия на азербайджанском языке Myanmada üsyançılarla döyüşlərdə 23 hərbçi öldürülüb

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