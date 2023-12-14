В Москве стартовала "Прямая линия" и большая пресс-конференция президента России

В Москве в Гостином Дворе началась "Прямая линия" с гражданами и большая пресс-конференция с журналистами президента России Владимира Путина.

В Москве в Гостином Дворе началась "Прямая линия" с гражданами и большая пресс-конференция с журналистами президента России Владимира Путина.

Как сообщает Report, совмещенное мероприятие получило название "Итоги года".

В зале присутствуют представители федеральных и региональных российских СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные в РФ. Модерировать дискуссию будут пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, а также ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист "России-1" Павел Зарубин. Вопросы граждан и журналистов будут чередоваться.

В совмещенном формате большая пресс-конференция и прямая линия до нынешнего раза проводились всего однажды - в 2020 году, когда организовать их по отдельности помешала пандемия. Тогда мероприятие продолжалось почти 4 часа 30 минут, президент РФ ответил более чем на 50 вопросов журналистов и граждан.