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В Москве стартовала "Прямая линия" и большая пресс-конференция президента России

В Москве стартовала "Прямая линия" и большая пресс-конференция президента России В Москве в Гостином Дворе началась "Прямая линия" с гражданами и большая пресс-конференция с журналистами президента России Владимира Путина.
Другие страны
14 декабря 2023 г. 13:09
В Москве стартовала Прямая линия и большая пресс-конференция президента России

В Москве в Гостином Дворе началась "Прямая линия" с гражданами и большая пресс-конференция с журналистами президента России Владимира Путина.

Как сообщает Report, совмещенное мероприятие получило название "Итоги года".

В зале присутствуют представители федеральных и региональных российских СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные в РФ. Модерировать дискуссию будут пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, а также ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист "России-1" Павел Зарубин. Вопросы граждан и журналистов будут чередоваться.

В совмещенном формате большая пресс-конференция и прямая линия до нынешнего раза проводились всего однажды - в 2020 году, когда организовать их по отдельности помешала пандемия. Тогда мероприятие продолжалось почти 4 часа 30 минут, президент РФ ответил более чем на 50 вопросов журналистов и граждан.

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Версия на азербайджанском языке Putin geniş mətbuat konfransı keçirir

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