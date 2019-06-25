В Москве на 14 лет осудили польского шпиона за попытку вывоза комплектующих к С-300

Московский городской суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина Польши Мариана Радзаевски, обвиняемого в шпионаже, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Суд признал Мариана Радзаевски виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж") и назначил ему наказание в виде 14 лет колонии строгого режима", - сказал представитель суда, уточнив, что дело слушалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа "секретно".

В свою очередь, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что М.Радзаевски пытался организовать вывоз в Польшу секретных комплектующих к зенитно-ракетному комплексу С-300 и был задержан с поличным. При попытке совершения сделки М.Радзаевски был задержан с поличным сотрудниками ФСБ России, добавили в ЦОС.

"В ходе следствия подтверждено, что Радзаевски действовал в интересах польской организации, являющейся ведущим поставщиком национальных вооруженных сил и спецслужб", - отметили в ФСБ.