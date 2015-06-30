В Москве ликвидирована группировка, занимавшаяся производством контрафактной парфюмерии

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ В Москве ликвидирована группировка, которая занималась производством и сбытом контрафактной парфюмерии.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

"Сотрудниками столичной полиции пресечена деятельность этнической группы, члены которой организовали производство, хранение и сбыт контрафактной парфюмерной продукции известных фирм-производителей", - сказала Алексеева.

В группировку входили 10 человек - выходцев из государств Ближнего Востока, Таджикистана и Азербайджана.

Свою противоправную деятельность подозреваемые осуществляли на территории Москвы и продавали контрафактную продукцию в различные регионы. Производственные и складские помещения располагались в столице, а расходные материалы: масла, фурнитура для производства продукции приобретались в ОАЭ, Турции, Китае, упаковку изготавливали в типографии.

В результате проведенных мероприятий задержаны пять активных участников организованной группы, в том числе главари.