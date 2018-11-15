В Монголии протестуют против коррупции во власти

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В столице Монголии прошел митинг с требованием привлечь к ответственности депутатов и министров, которые фигурируют в деле о получении кредита в Фонде развития малого и среднего предпринимательства, сообщает Report cо ссылкой на CA-NEWS.

Участники митинга, прошедшего 14 ноября на центральной площади Улан-Батора, обратились к председателю парламента Монголии Миэгомбыну Энхболду и премьер-министру Ухнаагийну Хурэлсуху.

Высокопоставленные лица Монголии обвиняются в присвоении денежных средств фонда в размере 1,3 миллиона долларов.

Фонд развития малого и среднего предпринимательства был создан 18 лет назад для кредитования малых и средних предприятий в Монголии под три процента годовых.

В числе обвиняемых - министры, депутаты, генеральный прокурор, генеральный аудитор, глава Центрального банка и бывший глава разведывательной службы.