 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Монголии протестуют против коррупции во власти

    Высокопоставленные лица Монголии обвиняются в присвоении денежных средств фонда в размере 1,3 миллиона долларов

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В столице Монголии прошел митинг с требованием привлечь к ответственности депутатов и министров, которые фигурируют в деле о получении кредита в Фонде развития малого и среднего предпринимательства, сообщает Report cо ссылкой на CA-NEWS.

    Участники митинга, прошедшего 14 ноября на центральной площади Улан-Батора, обратились к председателю парламента Монголии Миэгомбыну Энхболду и премьер-министру Ухнаагийну Хурэлсуху.

    Высокопоставленные лица Монголии обвиняются в присвоении денежных средств фонда в размере 1,3 миллиона долларов.

    Фонд развития малого и среднего предпринимательства был создан 18 лет назад для кредитования малых и средних предприятий в Монголии под три процента годовых.

    В числе обвиняемых - министры, депутаты, генеральный прокурор, генеральный аудитор, глава Центрального банка и бывший глава разведывательной службы.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi