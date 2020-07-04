В мире за сутки от COVID-19 погибло свыше 5 тыс. человек

Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 212 тыс., превысив 10,9 млн.

Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 212 тыс., превысив 10,9 млн.

Как передает Report, согласно опубликованным данным ВОЗ, количество летальных исходов увеличилось более чем на 5 тыс. и составило свыше 523 тыс.

Так, в мире зарегистрировано 10 922 324 инфицированных и 523 011 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 212 326, число умерших увеличилось на 5 134.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу зараженных - 5 575 482. Количество умерших достигло 259 094.

В Европе насчитывается 2 757 556 заразившихся, 199 510 человек скончались.

Третью позицию по числу заболевших в мире, занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там число инфицированных достигло 1 135 604, зафиксирован 26 521 летальный исход.