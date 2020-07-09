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В мире за сутки от COVID-19 погибли 205 тыс. человек

В мире за сутки от COVID-19 погибли 205 тыс. человек Число случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире превысило 11,8 миллиона, свыше 545 тысяч человек скончались.
Другие страны
9 июля 2020 г. 23:22
В мире за сутки от COVID-19 погибли 205 тыс. человек

Число случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире превысило 11,8 миллиона, свыше 545 тысяч человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом  следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, количество заражений во всем мире достигло 11 874 226, скончался 545 481 пациент с коронавирусом.

За последние сутки в мире выявили 204 967 новых случаев заражения COVID-19 и 5 575 летальных исходов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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Версия на азербайджанском языке ÜST: Dünyada COVID-19-a daha 205 min yoluxma qeydə alındı

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