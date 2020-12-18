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В Милане произошло самое сильное за последние 500 лет землетрясение

В Милане произошло самое сильное за последние 500 лет землетрясение Самое сильное за последние 500 лет землетрясение произошло в Милане.
Другие страны
18 декабря 2020 г. 02:01
В Милане произошло самое сильное за последние 500 лет землетрясение

Самое сильное за последние 500 лет землетрясение произошло в Милане.

Как передает Report, об этом сообщила представитель Национального института геофизики и вулканологии Италии Лучия Лудзи.

Землетрясение магнитудой 3,9 было зарегистрировано специалистами Ingv в 16.59 (19.59 - бакинское время). Его эпицентр находился в 6 км к западу от Милана на глубине 56 км от земной поверхности.

"Подземные толчки, происшедшие сегодня в Милане, сопоставимы с землетрясением, которое было зарегистрировано в этом районе 500 лет назад. Единственное более сильное землетрясение магнитудой около 5 произошло здесь 26 ноября 1396 года", - заявила Лудзи.

Подземные толчки ощущались в различных районах города, а также пригородах.

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