В Милане произошло самое сильное за последние 500 лет землетрясение

Самое сильное за последние 500 лет землетрясение произошло в Милане.

Самое сильное за последние 500 лет землетрясение произошло в Милане.

Как передает Report, об этом сообщила представитель Национального института геофизики и вулканологии Италии Лучия Лудзи.

Землетрясение магнитудой 3,9 было зарегистрировано специалистами Ingv в 16.59 (19.59 - бакинское время). Его эпицентр находился в 6 км к западу от Милана на глубине 56 км от земной поверхности.

"Подземные толчки, происшедшие сегодня в Милане, сопоставимы с землетрясением, которое было зарегистрировано в этом районе 500 лет назад. Единственное более сильное землетрясение магнитудой около 5 произошло здесь 26 ноября 1396 года", - заявила Лудзи.

Подземные толчки ощущались в различных районах города, а также пригородах.