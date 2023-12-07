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В Милане четыре грабителя ограбили банк через подкоп

В Милане четыре грабителя ограбили банк через подкоп Добычей грабителей, проникших в один из миланских банков через подкоп, стали 160 тысяч евро.
Другие страны
7 декабря 2023 г. 03:11
В Милане четыре грабителя ограбили банк через подкоп

Добычей грабителей, проникших в один из миланских банков через подкоп, стали 160 тысяч евро.

Как передает Report об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Банда из четырех человек проникла в учреждение в среду утром, когда в нем уже шла работа и принимали клиентов. Злоумышленники ненадолго взяли в заложники семь человек, связав им руки и ноги.

Двое сотрудников банка были вынуждены проводить бандитов к сейфу, после чего те скрылись с добычей.

Прибывшая на место полиция обнаружила лишь подкоп, который вел в соседнюю пиццерию. Пострадавшие сообщили, что у грабителей был южный акцент.

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