В Милане четыре грабителя ограбили банк через подкоп

Добычей грабителей, проникших в один из миланских банков через подкоп, стали 160 тысяч евро.

Добычей грабителей, проникших в один из миланских банков через подкоп, стали 160 тысяч евро.

Как передает Report об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Банда из четырех человек проникла в учреждение в среду утром, когда в нем уже шла работа и принимали клиентов. Злоумышленники ненадолго взяли в заложники семь человек, связав им руки и ноги.

Двое сотрудников банка были вынуждены проводить бандитов к сейфу, после чего те скрылись с добычей.

Прибывшая на место полиция обнаружила лишь подкоп, который вел в соседнюю пиццерию. Пострадавшие сообщили, что у грабителей был южный акцент.